Calciomercato: tante trattative entrano nel vivo. Pietrasanta, Forte e Capezzano scatenate

Caldissimo il tavolo delle trattative per le squadre versiliesi. Fra le più attive ci sono il Pietrasanta e il Forte dei Marmi in Promozione ed il Capezzano in Prima categoria. I più appetiti sul mercato sono sempre i grandi bomber. L’ultimo capocannoniere della Promozione con 19 reti Tito Marabese è conteso proprio da Pietrasanta e Forte (che può perdere Maggi, corteggiato dallo stesso Pietrasanta ma anche in Eccellenza dal Castelnuovo). Ma rimettiamo un po’ d’ordine.

In Serie D il Seravezza, dopo aver presentato il nuovo allenatore Masitto, conta di tenere oltre ai pilastri Lagomarsini-Mosti-Bedini-Benedetti (che hanno tutti contratti pluriennali) anche Greco, Menghi ed il 2006 Paolieri coi quali sta trattando il rinnovo. E poi farà un colpo davanti. Il neo-promosso Camaiore punta a tenere Velani, il 2005 Belli, Bacci e Cornacchia (richiesto però dal Viareggio). Può restare pure bomber Chiaramonti nonostante il super corteggiamento della Sansovino in Eccellenza.

In Eccellenza, detto qui a fianco del Viareggio, c’è un Real Forte Querceta che anzitutto deve scegliere la guida tecnica. Difficile resti Buglio. Più probabile la scommessa sugli emergenti Matteo Verdi o Luca Cagnoni.

In Promozione è scatenato il Forte dei Marmi col ds Panizzi che ha quasi chiuso per Barsottini in porta (che colpo!), per Niccolò Conti in mediana (sul 2001 della San Marco Avenza c’è pure il Montignoso) e per Lorenzini della Massese in attacco. Restano poi obiettivi da regalare al nuovo mister Yuri Papi sia Pasciuti sia Marabese. Saluta il portiere Giacomo Ceragioli (destinato alla Carrarese Giovani?) mentre su Niccolò Papi c’è la Lampo Meridien. Il Pietrasanta ha trovato l’intesa per tenersi ’Beppe’ Della Bona in panchina e ora vuole regalargli Marabese e Maggi. Ed occhio ad un blocco ex Pontremolese in arrivo...

In Prima categoria è carichissimo il Capezzano che ci sta provando con Cristian Brega (dato in uscita dal San Giuliano, con cui ha trionfato nella fase regionale playoff di Promozione) e continua a tentare pure Gabriele Ceciarini e Stefano Marinai.

Simone Ferro