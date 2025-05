Calciomercato: Tommaso Lunghi verso Pontassieve, colpo Mazzoni per Tegoleto

AREZZOPotrebbero separarsi le strade del Casentino Academy e di Tommaso Lunghi. Il centrocampista, play della formazione gialloverde con la quale ha totalizzato 8 gol nell’ultima stagione, sarebbe finito nel mirino dell’ambizioso Pontassieve, società che ha ufficializzato l’arrivo sulla propria panchina di Maurizio Bonini, tecnico che era appunto al Casentino Academy solo fino a pochi giorni fa. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi circa l’esito di questa trattativa di mercato ben avviata. Fumata bianca vicina per quello che sarebbe un autentico colpo di mercato in casa Tegoleto. I biancorossi guidati dal dt e allenatore Marco Bernacchia sarebbero prossimi ad annunciare l’ingaggio di Leonardo Mazzoni. Il centrocampista ha salutato il Montagnano.La trattativa anche in questo caso è ben avviata e potrebbe arrivare alla conclusione all’inizio della prossima settimana. Colpo importante per la Fortis Arezzo del presidente Martoglio. La formazione aretina nella prossima stagione potrà contare anche su Saber Sobhy, ex Indicatore. Riccardo Mariottini invece saluta il Rassina. La Pietraia non ha perso tempo e ha chiuso per sei elementi. In giallonero arrivano De Marchis (difensore ex terontola), Marraghini (centrocampista ex tregozzano), Castellani (trequartista ex lucignano), Prosperi (attaccante ex tregozzano) ed infine Marchettoni (difensore ex Po Bandino).

Matteo Marzotti