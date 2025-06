Calciomercato: Viareggio e Forte dei Marmi si preparano per la nuova stagione

Calciomercato caldissimo a giugno. Il Viareggio ha per ora confermato il portiere-capitano Andrea Carpita, il terzino sinistro Leonardo Bertelli, il difensore Tommaso Ricci, il jolly di centrocampo Cosimo Belluomini e a breve forse farà il centrale Luca Bertacca. Potrebbero poi aggiungersene altre 2 o 3 della rosa della passata stagione d’Eccellenza. Sui rinforzi in entrata però tutto cambia in base alla categoria: ci sono obiettivi, in ogni reparto, che potrebbero concretizzarsi solo in caso di Serie D... mentre altri sono comunque realizzabili pure in Eccellenza. In difesa piace il classe 2005 Filippo Maggini, prodotto del vivaio della Fiorentina reduce dalla stagione in Serie C al Pontedera. Più difficile invece arrivare a gente come Lorenzo Remedi in mediana, Pietro Pegollo ed Elia Galligani davanti. Per l’attacco allora ecco che tornano di moda i nomi di Chiaramonti (che ancora non è chiaro se resterà a Camaiore in D) e Ciravegna (in uscita dal Figline): verrebbe così ricomposta la coppia-gol che due stagioni fa fece le fortune della Zenith Prato in Eccellenza.

In Promozione c’è il fermento maggiore. C’è un Forte dei Marmi scatenato e ambiziosissimo... oltre che sagace nel muoversi bene, per tempo. Ma anche un Pietrasanta che dopo l’imprevisto cambio in panchina (via Della Bona, arriverà Tocchini) rivedrà sì un po’ il budget ma sarà comunque competitivo per le zone alte. Dopo Barsottini il Forte è ad un passo dal definire anche il colpo Zambarda sempre dal Camaiore. Le prime riconferme ufficializzate sono quelle delle bandiere Lossi e Tedeschi oltre che della pedina-chiave Papi. In uscita dagli squali Arcidiacono è quasi fatto a Cenaia in Eccellenza, dove può seguirlo pure bomber Maggi. Il Pietrasanta invece in attacco ha messo gli occhi su Bibaj del Viareggio (Tocchini l’ha già avuto a Montecatini) e occhio al possibile ritorno di Gianmarco Mancini (che piace anche a Larcianese, Ponte Buggianese e Mulazzo).

In Prima categoria la Torrelaghese lavora sottotraccia: a centrocampo ha perso ’Lele’ Galli e ha ingaggiato il forte Borselli.

Simone Ferro