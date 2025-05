Calciomercato: Viareggio verso la Serie D, novità in Eccellenza e Promozione

Il mercato attuale punta a valorizzare le rose esistenti per poi puntare su pochi, innesti mirati. Partiamo dalla serie D. Il Viareggio potrebbe arrivare in categoria per l’acquisizione del titolo sportivo con il Ghiviborgo. La trattativa è a un buon punto.

In Eccellenza il Follonica Gavorrano avrebbe concluso con l’ex direttore sportivo del Poggibonsi, Jacopo Galbiati e sarebbe orientata per il tecnico Luigi Consonni. Per la panchina del Poggibonsi radio mercato vocifera che potrebbe essere Federico Barontini a sostituire l‘eventuale uscita dell’allenatore, ex Viola Baiano. Trattativa in corso con Andrea Pucci per sostituire Galbiati. A Figline tutto tace: la prossima settimana potrebbero essere rese note le prime novità. In casa Grassina, Giorgio Rosadini è al lavoro per le riconferme che al momento sarebbero: Meazzini, Dini, Fabiani, Bartoli, Rossi Lottini, Calasuono, Travagli. Invece, Mazzoni, Betti, Pampaloni, Le Brun e Merlini, non restano, hanno preferito intraprendere altre strade. L’Asta Taverne che ha un nuovo direttore sportivo Alessandro Bartoli, ha confermato l’allenatore Stefano Bartoli più i giocatori Manganelli, De Vitis, Cefariello e Curcio.

In Promozione, la Rufina che riparte con il riconfermato allenatore Luca Tognozzi, è al lavoro per rinforzare la squadra. Alle partenze di Trincia, Dreucci e di Sepe, il diesse Paolo Banchi sarebbe sulle tracce dell’attaccante Alessandro Ceramelli, cl. 97, ex Sansovino e Bibbiena. Grande lavoro del ds del Cerbaia Maestrelli che avrebbe concluso con i centrocampisti Esposito dalla Ginestra e Braconi dal Montelupo e con il forte attaccante del Maliseti, Hibrahima Laye Ndoye. In uscita: Turini, Orsolini, Abram, Enache, Maio, e i fratelli Vignozzi. Il Montagnano punterebbe sull’esperienza dell’allenatore Roberto Fani, ex Castiglionese, mentre il diesse Bettucci avrebbe confermato i giocatori Scarpelli, Natale, Bagnai e l’attaccante Essoussi mentre lasciano il club Ceccherini, Mosca, Pagliaro, Falsini, Torricelli, Fratini, Svarups e Sale. Sulla Panchina del Viciomaggio al posto di Alessandro Violetti ci sarà Gabriele Santini.

G. Puleri