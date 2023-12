Calciotto: Fc Prut e Lions Pesaro finisce senza reti. Big match in parità

Si chiude la fase del campionato serie A calciotto del 2023. Fc Prut e Lions Pesaro dopo una gara equilibrata pareggiano nel big match. Ne approfitta (ora è seconda) la VF Calciotto che regola con un secco 5-0 Fc Antaldi, priva ancora di Lazzari, apparsa in netta difficoltà. Vittorie pesantissime per Rio Salso nello scontro nel centro della classifica contro AA Vanity dopo una gara di ottimo livello e Pozzotto che fa suo il match con il BB Calciotto. Per i ragazzi di Barbieri i primi 3 punti dopo 6 giornate da incubo, avvicinano i playout. Vittorie fotocopia per Pesaro Phoenix e Vismarotto su Ace Ten e Real Tangara: ora tra zona playoff e playout ci sono solo 2 punti di distacco.

Serie B. Settima e conclusiva giornata anche in serie B. Fc United ai box viene raggiunta dal Fc Concorde che batte nettamente lo Sporting Pesaro alla sua seconda frenata consecutiva. Dietro non approfitta nessuno: Fandango viene bloccata dallo Sport Village con il pari e il Futsal Pesaro cade al cospetto del rinato Conceptwine che nell’ arco di 8 giorni liquida due pretendenti alla vetta con due importanti vittorie in chiave playoff. Pari e patta tra Mengaroni e Accademy Vallefoglia, un punto che fa morale ai padroni di casa e stoppa la cavalcata dei pesaresi che continuano la loro serie positiva. Chiude la vittoria dell’Am Turris sul Fc Real River, secondo risultato utile consecutivo dopo da una partenza da brividi.

l.d.