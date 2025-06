Calderini-Sangio: è fatta. Presto la nuova squadra

di Massimo Bagiardi

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi ecco arrivare l’ufficialità: Stefano Calderini (nella foto) sarà il nuovo allenatore della Sangiovannese mentre Andrea Agatensi è stato nominato direttore sportivo. Calderini non ha certo bisogno di presentazioni, è stato al Marzocco nel 2014 per sei mesi e dopo questa esperienza è stato protagonista in altre piazze tra le quali Poggibonsi, in un quinquennio importante che ha visto la promozione dall’eccellenza in serie D e ottimi piazzamenti nelle successive stagioni. Un profilo di grande esperienza alla pari di quello di Agatensi, classe 71, alle spalle trascorsi con Fortis Juventus, Pontassieve e Olimpia Firenze oltre all’anno e mezzo passato in quel di Figline che resta l’ultima tappa della sua carriera prima dell’approdo in azzurro.

Un profondo conoscitore del calcio dilettantistico, da tanti anni infatti è operativo alla ricerca di giovani e meno giovani. Dopo l’ufficializzazione dell’assetto societario, subito due figure di primaria importanza per costruire una rosa che possa disputare un torneo dignitoso nel prossimo campionato di Eccellenza che si preannuncia più avvincente che mai. La presentazione dei due avverrà la prossima settimana.