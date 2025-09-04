Calcio: i calendari di Prima e Seconda Categoria, guarda il cammino della tua squadra

Firenze, 4 settembre 2025 – Cominciano i campionati di Prima e Seconda Categoria. L’attesa sta per finire, ma intanto la Lega Nazionale Dilettanti pubblica i calendari delle toscane. Tante e squadre e giocatori che hanno già iniziato la preparazione e che sono pronti alla sfida in vista della stagione 2025 / 2026. Ecco qui sotto, in pdf, i calendari di Prima e Seconda Categoria con le gare di andata e ritorno. Le partite cominciano con il weekend del 21 settembre. La stagione regolare terminerà il 3 maggio 2026.

La composizione dei calendari non è mai semplice, per la complessità della logistica: diverse sono le squadre che giocano sullo stesso campo.