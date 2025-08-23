Calendario e orari: c’è il Pontedera ancora di venerdì

AREZZOCon la partita di ieri sera è iniziato un primo scorcio di stagione che l’Arezzo passerà spesso sotto le luci dei riflettori. Venerdì prossimo, infatti, gli amaranto di Cristian Bucchi (nella foto) giocheranno la loro prima trasferta, a Pontedera contro i granata, ancora di sera, precisamente alle ore 21. Sei giorni dopo, primo calcio d’inizio sotto la luce del sole per la sfida interna contro la Vis Pesaro dell’ex Stellone, in programma alle ore 17.30 di sabato 6 settembre. Altro orario, tuttavia, non particolarmente gradito agli aretini, visto che quella sarà la serata delle propiziatorie nei quartieri alla vigilia della Giostra del Saracino. Per la gara successiva in casa, due settimane dopo, ecco di nuovo il venerdì (19 settembre) e di nuovo la sera (ore 20.30) per la sfida a un’altra neopromossa, il Guidonia Montecelio, che anticipa il turno infrasettimanale di martedì 23 contro la Pianese sull’Amiata alle ore 18.30. Chiude il mese di settembre, infine, la settima giornata di campionato, prevista per sabato 27 contro il Carpi al Comunale (ore 17.30). Ironia della sorte, l’unica gara in programma di domenica in questi primi sette turni sarà quella in casa della Juventus Next Gen (ore 12.30), trasferta che verrà presumibilmente disertata dai gruppi organizzati della Sud come avviene ogni anno contro le cosiddette seconde squadre. Lo spezzatino, insomma, è servito, e di sera rimane ancora più indigesto. Per la prossima tranche del calendario, tifosi e appassionati sperano in un’inversione di rotta, con un numero maggiore di partite di domenica.