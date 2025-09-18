Calendario favorevole. Grifone, continua a volare

Dopo il successo ottenuto con il Foligno il compito dei biancorossi è quello di dare continuità al loro momento favorevole. Ed il calendario offre un ottimo assist proponendo la seconda gara consecutiva casalinga nell’anticipo di sabato quando alle 15 sarà di scena allo stadio "Zecchini" l’undici dell’Aquila Montevarchi. Centrare il conto pieno di sei punti in due gare sarebbe un’iniezione di fiducia in più. E l’appuntamento con il Montevarchi dovrebbe rappresentare anche un ’esame’ per sportivi e tifosi maremmani perché, a dire la verità, i circa 1200 spettatori presenti, compresi i circa 500 abbonati, nella gara contro il Foligno non hanno rappresentato il massimo, anche se la società biancorossa non si è lamentata, considerato che il Grifone era al debutto casalingo in campionato. La vittoria contro gli umbri, meritata sotto ogni punti di vista, ha evidenziato segnali di crescita per Sacchini e compagni ed ha confermato il "fiuto del gol" del bomber Benedetti capace di sfruttare il minimo errore degli avversari.

Intanto prosegue l’attività di recupero degli infortunati Guerrini, Disanto, Cretella e Fiorani, ma al di là delle temporanee assenze il Grosseto deve dimostrare di essere consapevole della sua forza senza commettere passi falsi e di aver raggiunto la maturità di un vero e proprio leader.