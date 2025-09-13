CALENDARIO. I galletti dall’8ª alla 16ª giornata 3 volte di domenica

La Lega Pro ieri ha pubblicato il programma delle gare dall’8ª alla 16ª giornata di andata di serie C nelle date e con i relativi orari. Il Forlì riceverà al ‘Morgagni’ prima i capitolini del Guidonia Montecelio domenica 5 ottobre alle 17.30, poi la Ternana sabato 11 (stesso orario). Seguirà un venerdì 17 ‘di paura’ in quel di Sassari contro la Torres (ore 20.30). Dopodichè, sabato 25 ottobre sarà il Pineto a sbarcare in Romagna (ore 20.30). Domenica 2 novembre lunch match (ore 12.30) all’’Ardenza’ contro il Livorno. Sette giorni dopo, altro pranzo (ore 12.30) col Galletto al ‘Moccagatta’ di Alessandria, casa della meglio gioventù zebrata (Juve Next Gen). Venerdì 14 novembre i biancorossi se la vedranno coi Lupi molisani: Campobasso al ‘Morgagni’ alle 20.30. Seguirà la trasferta al Comunale di Piancastagnaio, in provincia di Siena, tana della Pianese: semaforo verde alle 17.30 di sabato 22 novembre. Chiuderà questa tranche di gare la sfida casalinga di sabato 29 novembre (ore 14.30) contro i piemontesi del Bra.

m. lo.