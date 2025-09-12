Acquista il giornale
Calcio, le partite del weekend dalla Serie A alla C: le sfide delle squadre toscane, umbre e dello Spezia

Il programma di un appassionante fine settimana di calcio. Ecco il calendario completo

di Redazione Sport
12 settembre 2025
Le sfide del weekend

Firenze, 12 settembre 2025 – Un altro fine settimana ricco di calcio e di sfide decisive è alle porte. Dai grandi palcoscenici della Serie A fino ai campi della Serie C, le squadre toscane, umbre e lo Spezia si preparano a scendere in campo per un nuovo turno di campionato. Ecco nel dettaglio il calendario delle partite da non perdere.

Serie A 

Fiorentina-Napoli (sabato 13 settembre, ore 20:45)

Pisa-Udinese (domenica 14 settembre, ore 15)

Serie B

Catanzaro-Carrarese (sabato 13 settembre, ore 17:15)

Empoli-Spezia (domenica 14 settembre, ore 19:30)

Serie C

Pianese-Sambenedettese (sabato 13 settembre, ore 15)

Forlì-Gubbio (sabato 13 settembre, ore 17:30)

Pontedera-Rimini (sabato 13 settembre, ore 17:30)

Juventus Next Gen-Arezzo (domenica 14 settembre, ore 12:30)

Perugia-Ascoli (domenica 14 settembre, ore 15)

Vis Pesaro-Livorno (domenica 14 settembre, ore 17:30) 

Ternana-Carpi (domenica 14 settembre, ore 20:30)

