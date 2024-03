CALENDARIO. Playoff e playout: al via il 4 maggio. Il regolamento

AREZZO

La Lega Pro (nella foto il presidente Matteo Marani) ha diramato le date di playoff e playout: gli spareggi promozione inizieranno sabato 4 maggio con i due turni interni a ciascun girone (secondo turno martedì 7 maggio) in gara secca in casa della miglior classificata. Si prosegue poi con la fase nazionale con gare di andata e ritorno (i gol in trasferta non valgono doppio): primo turno sabato 11 e martedì 14 maggio; secondo turno sabato 18 e martedì 21. Semifinali sabato 25 e martedì 28, mentre la finale si terrà domenica 2 giugno (andata) e domenica 9 giugno (ritorno). Ai playoff di girone accedono le squadre classificate dal quinto al decimo posto (5a contro 10a, 6a contro 9a, 7a contro 8a) più la quarta che entra al secondo turno di questa fase, mentre al primo turno nazionale entrano le terze e la vincente della Coppa Italia di categoria, al secondo turno nazionale entrano anche le seconde.

I playout, invece, si disputeranno domenica 12 e domenica 19 maggio tra quintultima e penultima e quartultima contro terzultima, a meno che i punti che separano le squadre accoppiate non siano più di otto.

L.A.