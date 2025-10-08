Calori applaude l’Arezzo: "Squadra solida". Su Bucchi: "Ha dato un’identità chiara"

di Andrea Lorentini

Aretino doc, è cresciuto nelle giovanili amaranto prima di spiccare il volo verso una carriera da calciatore nella quale ha collezionato oltre 300 presenze in serie A con le maglie di Pisa, Udinese (di cui è stato a lungo capitano), Perugia, Brescia e Venezia. Non da meno il percorso da allenatore dove spicca la promozione in B con il Portogruaro e che l’ha visto sedersi tra le altre, sulle panchine di Venezia, Triestina, Avellino, Padova, Brescia, Trapani, Ternana e Lazio Primavera. Alessandro Calori è oggi un tecnico affermato in attesa della chiamata giusta per tornare in pista.

Calori, capolista dopo otto giornate. Se l’aspettava? "E’ una classifica che rispecchia il valore dell’organico. Un primato meritato per quello che in questa prima fase ha espresso sul campo". Al momento è un duello serrato con Ravenna e Ascoli. "Alla vigilia in molti tra gli addetti ai lavori avevano pronosticato un favorito senza una eccessiva concorrenza ed invece sia Ravenna che Ascoli stanno correndo forte. Se andiamo a vedere, i romagnoli sono una neo promossa, ma hanno alle spalle una proprietà solida e un dirigente di grande profilo come Braida. I marchigiani sono una piazza blasonata che ha fatto la serie A e un pubblico importante".

Sarà corsa a tre fino alla fine? "Difficile prevede adesso quello che accadrà più avanti. Di sicuro sono le tre squadre che hanno dimostrato di avere qualcosa in più delle altre. Poi alla lunga la spunterà chi avrà più continuità, convinzione ed entusiasmo".

Qual’è il suo giudizio sugli amaranto? "Una rosa tecnicamente molto forte che nasce da lontano. Dal ritorno in serie C, tre stagioni fa, ogni anno è stata migliorata poggiando su fondamenta solide. L’ ha coppie di valore in ogni ruolo e lo si vede nei cambi dove non c’è differenza tra chi esce e chi subentra. Davanti poi esterni come Pattarello, Tavernelli e Varela sono tra i più bravi in categoria".

Cosa pensa di Bucchi? "E’ un tecnico che sta sfruttando al meglio il potenziale che la società gli ha messo a disposizione. La squadra ha una sua identità chiara. Ama costruire dal basso e non è un caso che la scelta di prendere un portiere come Venturi, a discapito di Trombini, sia stata fatta in questa logica per esempio. Guccione regista è stata un’intuizione interessante che ha permesso di avere un uomo che detta i tempi, alza i ritmi, dà qualità in una zona nevralgica del campo".

A proposito di singoli, Chierico sta esplodendo... "E’ un centrocampista completo che abbina tecnica, resistenza e sa anche segnare. A me piace molto anche Iaccarino".