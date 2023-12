Calori: "Ho ritrovato il mio Montevarchi". Ora l’obiettivo è confermarsi nel derby

di Giustino Bonci

Ci voleva proprio ed è arrivata su un campo difficile come Orvieto, anche per le condizioni pessime del terreno di gioco. Com’è logico la vittoria meritata e che fa tirare un primo sospiro di sollievo al avrà bisogno di conferme già nella sfida di campanile del Brilli Per con il Sansepolcro, ma intanto ha rasserenato il clima in casa rossoblù. Al triplice fischio finale che ha sancito il rotondo 3-0 inflitto agli umbri, l’allenatore dei valdarnesi Simone Calori ha dato atto ai suoi ragazzi di aver voluto "far girare gli episodi della partita dalla loro parte". Poi ha proseguitO: "La squadra si è espressa in maniera attenta e con la determinazione giusta costruendo con tenacia quel vantaggio in chiusura di primo tempo che ha impresso la svolta all’incontro. Nella ripresa è stata completata l’opera centrando un successo corale inseguito da ciascuno dei giocatori con il massimo impegno". Il tecnico ha anche ringraziato i vertici del sodalizio che gli hanno rinnovato la fiducia in un momento "nel quale di solito è più facile compiere altre scelte".

Ora si tratta di continuare, perché la classi. Dai 16 punti di Lischi e soci ai 21 del Figline, la compagine più vicina in graduatoria, il distacco non è da poco e il banco di prova con i biturgensi, in tal senso, assume di nuovo un valore decisivo: "Siamo soddisfattisoprattutto per i giocatori e la società – ha concluso Calori – ma dovrà esserci subito una riprova con un Sansepolcro capace di recuperare due reti di svantaggio alla capolista Pianese. Ci prepareremo al meglio, consapevoli che in questo girone l’equilibrio è totale e in settimana arriverà probabilmente anche qualche altro calciatore in grado di darci una mano per ritrovare le posizioni che competono al ". Dal canto loro, i dirigenti dell’Aquila, e in particolare il presidente Angelo Livi e il vicepresidente Ferdinando Neri, hanno commentato così il blitz di Orvieto: "Ce lo godiamo senza dimenticare, però, di tenere i piedi ben piantati a terra".