Camaiore a Castelnuovo. Obiettivo: l’imbattibilità

In Eccellenza è la 26ª giornata (quintultima di regular season) e i due verdetti principali sono già stati espressi la scorsa settimana: Camaiore campione e promosso in Serie D, Cuoiopelli retrocessa in Promozione. Si gioca per i playoff e per i playout. In casa delle “nostre“ oggi c’è solo il Real Forte Querceta mentre Camaiore e Viareggio sono impegnate in trasferta.

Qui Camaiore. Dopo una settimana di festeggiamenti (... che continueranno) e dunque allenandosi “così così“, i bluamaranto vogliono comunque provare a tenersi il record e l’imbattibilità. Oggi saranno di scena sul bellissimo sintetico del “Nardini“ contro un Castelnuovo Garfagnana in piena crisi di risultati (viene da 6 sconfitte di fila). ’La Faina’ Vangioni inoltre ha perso Grassi, finito sotto i ferri. Nel Camaiore Cristiani non avrà Zambarda e darà minutai a chi ha giocato meno. Sarà altra gara da pareggio? Vedremo. Il Camaiore giocherà pure per far vincere la classifica cannonieri al suo Chiaramonti. Arbitrerà Francesco Castorina di Lucca, assistito da Matteo Rocchi di Pontedera e Matteo Particelli di Carrara. Probabile formazione (4-3-1-2): Barsottini; Borgia, Velani, Zavatto, Belli (’05); Amico, Granaiola, Anzilotti; Da Pozzo (Ricci); Nardi (Kthella o Bacci), Chiaramonti.

Qui Viareggio. Al “Masini“ di Santa Croce sull’Arno per le zebre, reduci da un punto e zero gol nelle ultime 4 gare, esiste solo vincere contro la già retrocessa Cuoiopelli. Terna designata con Margherita Calvani di Prato, Marco Di Spigno di Livorno e Olaleye Durodola Noah di Prato. Si rivede Bertacca in panchina e Morelli dal primo minuto. Ancora squalificato Goh. Probabile formazione (4-2-3-1): Carpita; Bellini (’05), Ricci, Nannetti, Bertelli; Remedi, Bianchi; C. Belluomini, Bibaj, Baracchini; Morelli.

Qui Real FQ. Al “Necchi-Balloni“ grande match col Cenaia secondo della classe (dirigerà Duccio Magherini di Prato, coadiuvato da Matteo Pacini di Empoli e Andrea Ballotti di Pistoia). Buglio è senza lo squalificato Bartolini oltre agli infortunati Bucchioni ed il 2005 Vignali. Probabile formazione (4-4-2): Luci (Pastine); Nicolini, Vittorini, Tognarelli, Giubbolini; Jendoubi (’05), Fortunati, Stringara, Lucarelli; Panicucci, Bracci (Mearini).