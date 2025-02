Camaiore a Montespertoli. Le zebre contro ’La Faina’

In Eccellenza il campionato entra sempre più nel vivo anche se ormai a tener banco è più che altro la lotta playoff e quella salvezza. Oggi nella 21ª giornata (la sesta dopo il giro di boa) il match-clou è al Marco Polo SC.

Qui Camaiore. La capolista, che ha un +9 di vantaggio a 10 turni dalla fine, va sul campo “trappola“ di Montespertoli, dove arbitra Eusebiu Ciprian Cazacu di Albenga, assistito da Matteo Mucci di Pistoia e da Alessandro La Veneziana di Viareggio. Pietro Cristiani ha tutti a disposizione. L’unico problemino in settimana l’ha avuto capitan Zambarda con la febbre alta ma il ministro della difesa bluamaranto venerdì. Potrebbe partire dalla panchina, con Zavatto inizialmente al suo posto... e fascia sul braccio di Borgia. Stavolta, anche per la pesantezza del campo, dovrebbe partire dalla panchina Da Pozzo e dall’inizio Nardi. Il Montespertoli col suo 4-4-1-1 ha fisicità e intensità: difende bene in blocco e riparte forte coi suoi missili. Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Barsottini; 2 Borgia (C), 6 Velani, 5 Zavatto (Zambarda), 3 Belli (2005); 8 Amico, 4 Granaiola, 7 Anzilotti; 10 Cornacchia; 11 Nardi (Bacci), 9 Chiaramonti.

Qui Viareggio. Le zebre nel 2025 non hanno ancora mai vinto e vengono da tre pari di fila (di cui due 0-0 consecutivi). Oggi ospitano il Castelnuovo di Vangioni secondo della classe. È sfida tra nobili decadute. Amoroso ritrova Bertacca dalla squalifica ma non Luca Remedi che sconta la penultima delle 4 giornate di stop. Curiosità per vedere l’ultimo arrivato Ferrarese in mediana. Terna con Federico Lorenzi di Pistoia, Klevis Laci di Empoli e Stefano Dore di Pisa. Probabile formazione (4-4-2): 1 Carpita (C); 2 Bellini (2005), 5 T. Ricci, 6 Bertacca, 3 Bertelli; 7 Baracchini (Ferrarese), 8 C. Belluomini, 4 Bianchi, 10 Bibaj; 9 Morelli, 11 Ortolini.

Qui Real FQ. Sfida salvezza per evitare i playout a Perignano col Fratres degli ex meucci e Rossi. Fischia Gianluca L’Erario di Formia, con i guardalinee pratesi Andrea Tilli e Olaleye Durodola. Probabile formazione (4-4-2): 1 Luci; 2 S. Vignali (2005), 5 Tognarelli (C), 4 Vittorini, 6 Giubbolini; 7 Fortunati, 8 Stringara, 10 Bartolini, 3 M. Lucarelli; 9 Panicucci, 11 Bracci (Mearini).