Camaiore oggi a Pietrasanta. Cristiani contro ’Il Condor’

Cerca continuità il Camaiore dopo l’ottima striscia positiva avviata che ha portato 4 punti nelle ultime due partite disputate contro big del campionato come Prato (battuto 2-1) e Foligno (pareggio 2-2). L’indole rimontante e lo spirito battagliero di chi sa di non dover mollare mai per poter conseguire il proprio obiettivo stagionale (che si chiama salvezza) stanno portando sotto le luci della ribalta il giovane Camaiore di Pietro Cristiani, che oggi nella 4ª giornata del girone E di Serie D affronta nel turno infra-settimanale il San Donato Tavarnelle, sin qui imbattuto in campionato coi suoi 7 punti.

Il match si giocherà allo stadio “XIX Settembre“ di Pietrasanta poiché il Comunale di Camaiore non è ancora pronto (lo sarà per domenica 5 ottobre, in occasione del derby versiliese con il Seravezza). Fischio d’inizio alle 15 quest’oggi, con direzione arbitrale affidata ad Arnese di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Di Blasio di Ostia Lido e Fadale di Tivoli. Le ultime dal campo per quanto riguarda il Camaiore dicono del pieno rientro di capitan Diana, che dovrebbe riprendersi subito un posto da titolare in difesa (a meno di una sua partenza dalla panchina, dovuta anche alle condizioni del campo in base al meteo odierno). Non recupera invece ancora il 2006 Macchi, che è sempre “convalescente“ ma ha ripreso il lavoro in gruppo. Tempi più lunghi (e ancora incerti) per riavere invece Velani dopo il brutto strappo estivo. L’assenza pesante poi è quella per squalifica del centravanti Bifini, dopo il rosso a Foligno. In attacco (dove non c’è più il figlio d’arte Di Natale, che ha deciso di andar via cercando più spazio altrove) dunque è ballottaggio aperto fra Kthella e Camaiani, col primo che pare favorito dopo i due decisivi gol di fila nei minuti di recupero: entrambe le punte sono in forma e stanno lasciando sempre il segno quando entrano. Del resto Cristiani in attacco ama cambiare molto a partita in corso... e lo farà anche oggi. L’avversario di turno, allenato dal ’Condor’ viareggino Vitaliano Bonuccelli, ha un Ciravegna (già 3 gol) in gran spolvero, così come Gistri. Torrini e Rotondo sono gli altri pezzi forti. È out Doratiotto. Da valutare il possibile rientro dal primo minuto di Pecchia e di Giannini.

Probabile formazione (3-5-2): 1 Di Biagio; 5 Casani (2005), 6 Accorsini, 3 Diana (C); 2 Tavernini (2007), 7 Luciani (2006), 4 Bigica, 8 Marcucci (Grilli), 11 Bongiorni; 9 Kthella (Camaiani), 10 Magazzù. All. Cristiani.

Simone Ferro