Camaiore senza freni. Il vuoto alle spalle. Ai piedi di ’Chiaragol’

Montespertoli 1Camaiore 2

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi (60’ Liberati), Corradi, Trapassi, Conti, Pecci, Rosi (69’ Cremonini), Anichini (81’ Marchi), Vangi, Maltomini, Biliotti (72’ Lotti). All.: Sarti.

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Belli, Amico, Zavatto, Velani, Anzillotti, Da Pozzo (86’ Kthella), Chiaramonti, Cornacchia (72’ Zambarda), Bacci (58’ Nardi). All.: Cristiani.

Arbitro: Cazagu di Albenga.

Reti: 43’ rig. Vangi; 56’ rig. e 69’ Chiaramonti.

MONTESPERTOLI – Il Camaiore allunga in vetta e va in fuga a +12 sulle inseguitrici più vicine (che ora sono Castelnuovo e Sestese a 37 punti). I bluamaranto sul campo “trappola” di Montespertoli vanno sotto 1-0 ma ribaltano il punteggio, imponendosi 2-1 grazie alla doppietta di un Chiaramonti tornato devastante a livello realizzativo. Il Camaiore con 49 punti a 9 giornate dalla fine ha in pugno questo campionato, sentendo sempre più il profumo della Serie D. Il presidente Michele Pardini gongola e si gode una stagione dai numeri spaziali. Dopo due gare senza gol (0-0 con Viareggio e in precedenza a Cenaia) il Camaiore torna a scuotere la rete e lo fa grazie ad un cannoniere mai così prolifico... tanto da guadagnarsi il soprannome di ‘La Bestia’. Con la doppietta stendi-Montespertoli fanno 18 centri in campionato per lui. La gara però, su un campo gibboso e scivolosissimo, non è stato affatto facile da interpretare. Il 4-3-1-2 bluamaranto inizialmente presentava due novità rispetto al solito: in difesa ha giocato Zavatto al fianco di Velani nella coppia centrale poiché capitan Zambarda era reduce da febbre alta, a centrocampo Amico ha fatto il mediano basso con Da Pozzo e Anzilotti mezzali (era assente Granaiola influenzato). La sfida l’ha sbloccata Vangi su rigore contestato nel finale di primo tempo. Nella ripresa Cristiani ha cambiato modulo passando al 4-4-2 e pareggiando la sfida con un altro rigore (procurato da Da Pozzo). Chiaramonti dal dischetto non ha sbagliato. E poi lo stesso feroce centravanti, col Camaiore nel frattempo rimasto in 10 (rosso diretto al 2005 Belli), ha segnato di testa a 10 minuti dalla fine il controsorpasso del definitivo 2-1 mentre al Montespertoli viene annullato un gol, anche questo oggetto di polemiche, allo scadere.