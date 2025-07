Camaiore spara a raffica. Sarà una squadra "yé-yé"

In Serie D il neo-promosso Camaiore ci si affaccia con una squadra completamente rinnovata. La società avrebbe voluto riconfermare tanti dei protagonisti della scorsa trionfale stagione ma, come ormai ben noto, non è stato possibile a causa degli impegni lavorativi di quasi tutti i calciatori dell’annata passata che mal si sposano con l’orario degli allenamenti settimanali cambiato in funzione della categoria. "Siamo arrivati fin qui con sacrificio, passione e tanto lavoro, conquistandoci qualcosa di importante – dice il presidentissimo Michele Pardini – ora è il momento di ripartire alla grande: la Serie D è nostra… e siamo pronti a difenderla con tutte le forze!". Come giocatori i bluamaranto hanno annunciato le conferme di Daniel Kthella in attacco (a regola rimarranno anche il jolly 2005 Belli, il difensore Velani e l’esterno Bacci) ed i nuovi acquisti di Gianluca Camaiani in attacco, del fortissimo 2004 Francesco Di Biagio in porta, dei due ex Seravezza Lapo Accorsini (centrale 2004 dal gran fisico) e Tommaso Raineri (laterale 2005) e poi di Alessandro Bartelloni e di Francesco Macchi. L’altro annuncio fresco di ieri per l’attacco è quello del talentuoso equilibratore Matteo Bongiorni, figlio d’arte classe ’99, gran bell’innesto strappato al Tau Altopascio ed ex pure del GhiviBorgo e del Seravezza. Sia Bongiorni sia Camaiani piacevano tantissimo pure al Viareggio. Ora al Camaiore manca il "9".