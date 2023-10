"Camaiore umiliato dal Montecatini: 5-1 e rischio di stagione anonima"

MONTECATINI – Figuraccia pessima del Camaiore che si vede schiaffare in faccia una manita dal neopromosso Montecatini. Pesantissima la sconfitta 5-1 dei bluamaranto, che evidentemente hanno bisogno di un cambio radicale a livello di atteggiamento. Il rischio di fare una stagione anonima anche quest’anno si fa sempre più concreto per il Camaiore, che in questo avvio di stagione ha vinto solo alla prima giornata (1-0) il 10 settembre scorso. Poi nelle altre 9 partite (7 di campionato e 2 di coppa) sono arrivati 5 pareggi e 4 sconfitte. Ma quella di ieri proprio per la forma, oltre che per i contenuti, è davvero il punto più basso toccato nella storia recente dai camaioresi. Il cambio di allenatore (con l’esonero di Polzella) sembra imminente e inevitabile... ma a cambiare deve essere la marcia e l’atteggiamento di tutta la squadra che sta deludendo parecchio in ogni suo uomo.

Il match di ieri inizia subito male con lo svantaggio ma il Camaiore pareggia immediatamente col difensore D’Alessandro (al rientro dalla squalifica). Poi però il Montecatini, trascinato da Gersi Biba e da Ba (doppiette per entrambi), fa il bello e il cattivo tempo dettando legge fino al 5-1 finale firmato da Giulianelli. E il Camaiore adesso sì che vede le streghe.