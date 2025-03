Camaiore vuole festeggiare la Serie D in casa. Basta un punto al Comunale contro la Sestese

Tutto pronto al Comunale di Camaiore per la festa promozione in Serie D: manca solo un punto per la matematica... e i bluamaranto di Pietro Cristiani vogliono farlo oggi così da vincere il campionato di Eccellenza con 5 turni d’anticipo, far la festa in casa davanti ai loro tifosi e poter continuare ad annaffiare il record mantenendosi imbattuti.

Oggi alle 14.30 infatti arriva la Sestese seconda della classe (a -16 dal Camaiore) nell’anticipo della 25ª giornata di Eccellenza. I numeri stagionali dei bluamaranto fanno pensare che il punto che basta per aggiudicarsi già aritmeticamente il titolo sia davvero cosa (quasi) fatta: il Camaiore in questo campionato non ha mai perso una partita e specialmente in casa è stato un vero e proprio rullo compressore (con 10 vittorie e 2 pareggi 0-0 sulle 12 gare interne) oltre al fatto che fra le mura amiche del Comunale nel nuovo anno solare 2025 non ha ancora mai preso gol (l’ultima rete subita risale a 495 minuti di gioco fa, dall’ultima d’andata col Ponte Buggianese vinta 2-1). Più che scongiuri e scaramanzie varie, Cristiani e i suoi guardano al concreto... perché vorrebbero anche rimanere unici in Italia a concludere il campionato senza sconfitte.

La Sestese però non verrà in Versilia a fare la vittima sacrificale. Nonostante abbia la testa giustamente più alla Coppa (dopo aver vinto la fase regionale ora è in corsa nelle fase nazionale da cui può accedere alla Serie D), la Sestese ha già dimostrato domenica scorsa contro il Viareggio (battuto 2-0 al “Torrini“) di non snobbare affatto il campionato cercando di mantenere l’attuale secondo posto così da piazzarsi al meglio possibile per i playoff. Dietro è solidissima, davanti ha Berti (9 gol sin qui) e poi ha tantissimi giovani forti, che corrono parecchio. Inoltre vorrà essere la prima in grado di battere questo Camaiore.

La terna designata per il big-match odierno è con Guglielmo Giannini di Pontedera, Klevis Laci di Empoli e Federico Aldi di Valdarno. Nel Camaiore mancheranno in difesa capitan Zambarda (che ha preso una botta al ginocchio) e in attacco il jolly esterno Bacci (microfrattura ad una costola per lui). I ballottaggi potrebbero essere in mediana tra Amico e Da Pozzo per una maglia da "braccetto" di destra ed in attacco fra Kthella e Nardi per fare coppia con l’inamovibile capocannoniere Chiaramonti (che cerca il 20° gol stagionale). Occhio però anche alla possibile mossa, già vista nell’ultimo derby col Viareggio, di avanzare Cornacchia da seconda punta con Da Pozzo in trequarti.

Probabile formazione (4-3-1-2):33 Barsottini; 2 Borgia (C), 6 Velani, 5 Zavatto, 3 Belli (’05); 8 Amico, 4 Granaiola, 7 Anzilotti; 10 Cornacchia; 11 Kthella (Da Pozzo), 9 Chiaramonti.

Simone Ferro