Cambi in panchina: Vezzano e Paolo Vinceti si separano, novità per Barcaccia e Carpineti

Prosegue il periodo dei cambi in panchina, prima di tuffarsi nella girandola dei giocatori. Si separano le strade tra il Vezzano e Paolo Vinceti: dopo tre anni il tecnico ha deciso di non proseguire. Dopo diverse salvezze brillanti in Promozione, quest’anno i gialloblù si sono spinti oltre arrivando a disputare la semifinale playoff per l’Eccellenza.

Per quanto riguarda i giocatori, altri movimenti al Baiso/Secchia in chiave riconferme: restano anche il regista classe 1998 Marco Gazzotti (7° anno di fila), il terzino sinistro Alessandro Incerti (’98), l’attaccante Simone Caputo (’98) e il centrocampista offensivo del 2004 Omar Chaara.

Appena retrocessa in Seconda categoria dopo un anno in Prima, la Barcaccia cambia allenatore: è Luca Belletti, ex Atletico Bibbiano Canossa tra le altre, che prende il posto di Patrick Veneselli, che era alla Barcaccia da un triennio.

In Seconda, dopo il buon cammino culminato con la finale playoff (persa con lo United Albinea), il Carpineti riparte subito: confermati il direttore sportivo Antonio Grasso e il direttore generale Benedetto Montermini, e nel mirino c’è migliorare questa stagione, quindi provare il salto in Prima.

Allo Sporting Club di Sant’Ilario si separano le strade con mister Andrea Baldi, che nelle ultime 4 stagioni aveva riportato la squadra dalla Terza alla Seconda, con una salvezza nell’ultima stagione.

Fresco di vittoria in Terza, lo Sporting Cavriago ufficializza le prime novità: si separano le strade con mister Francesco Montecchi (e il vice Matteo Serra), che lascia dopo 6 anni e 3 campionati vinti.