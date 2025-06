Cambio allenatore al Romagnano: Federico Battaglia in pole position

E’ vicino il cambio di allenatore in casa Romagnano con la società amaranto del presidente Roberto Pucci che sembra convinta a voltare pagina dopo la scorsa stagione continuando però a puntare su un tecnico giovane. La scelta sembra essere ricaduta sul massese Federico Battaglia, ex calciatore classe 1986 che è arrivato anche in serie C2 con la Carrarese ed ha calcato tanti campi nei dilettanti sia in serie D che in Eccellenza. Tra le sue destinazioni ci sono state società della Toscana ma anche di Liguria e Marche (Tolentino, Fossombrone e Ancona).

Da un po’ di tempo Battaglia ha preso il patentino di allenatore ed ha intrapreso la carriera di tecnico del settore giovanile tra le fila del San Vitale Candia. Due anni fa ha fatto l’allenatore in seconda in Promozione al Magra Azzurri mentre quest’anno era responsabile di zona dell’area scouting della Fiorentina. Per Battaglia questa sarebbe la prima esperienza come primo allenatore di una squadra maggiore ma lui sembra fortemente motivato a ritagliarsi una possibilità del genere che gli permetta di mettersi alla prova in un campionato dilettantistico.

Gianluca Bondielli