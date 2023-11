Cambio di campo. Mazzola-Siena non si giocherà a Cerchiaia. Probabile la scelta del ‘Manni’ di Colle

Manca un mese esatto alla stracittadina del 10 dicembre tra Mazzola e Siena. A circa trenta giorni dal match si inizia però a ragione sulle ipotesi di dove giocare una sfida a suo modo storica così come lo è stata quella contro gli arancioblu di Taverne. Il Mazzola, già dalla metà della scorsa stagione, gioca le sue gara interne a Cerchiaia. Difficilmente però sarà il ‘Bruno Ceccarelli’ ad ospitare la stracittadina tra la formazione di mister Argilli e quella di Magrini. Troppo bassa infatti la capienza dell’impianto per accontentare i tanti tifosi bianconeri per la prima sfida esterna prevista dentro il Comune di Siena. Per questo infatti le due società starebbero lavorando, di concerto con gli organi competenti, ad una soluzione fuori dal Comune che possa soddisfare la sicuramente alta richiesta di biglietti. Lo stadio ‘Gino Manni’ di Colle Val d’Elsa sembra essere al momento l’opzione più probabile e anche maggiormente gradita ad entrambi i club. L’intoppo potrebbe essere rappresentato dal fatto che domenica 10 dicembre alle 14,30 l’impianto sarà occupato dalla Colligiana che se la vedrà con il Terranuova Traiana per la penultima del girone di andata (escluso il recupero della giornata appena rinviata per maltempo che si giocherà tra il 22, 23 e 24 dicembre). Mazzola - Siena potrebbe quindi disputarsi sabato 9.

Guido De Leo