Camerino vince la semifinale contro Castel di Lama: doppietta di Senghor non basta

Camerino 3 Castel di Lama 2: Petrelli, Barilaro, Frinconi, Scotini, Di Luca, Ferretti, Gianfelici, Cottini (1’ st Corazzi), Martellucci (24’ st Francucci), Gubinelli (6’ st Campagnacci), Maccioni (15’ st Jachetta). All. Giacometti. CASTEL DI LAMA: Mariani, Di Lorenzo A. (13’ st Troiani), Voltattorni, Kane, Menchini, Mancini, Calvaresi, Chiappini (20’ st Ricci), Senghor, Capriotti (39’ st Conte), Palatroni (10’ st Lorenzini). All. Oresti. Arbitro: Giorgini di Jesi. Reti: 31’ e 14’ st Senghor, 37’ Cottini, 8’ st Campagnacci, 11’ st Maccioni.

Nel giorno in cui l’entroterra si colora di rosa per l’arrivo del Giro d’Italia gli sportivi locali si consolano per il mancato successo dell’idolo di casa Giulio Pellizzari con la vittoria del Camerino nella semifinale per il titolo regionale di Prima categoria. La formazione camerte giocherà ora la finalissima con la Nuova Real Metauro che ha superato la Castelfrettese. Alla mezz’ora sono gli ospiti a portarsi in vantaggio col centravanti Senghor che, lanciato in profondità, anticipa Petrelli e segna a porta vuota. I locali reagiscono: al 33’ un sinistro di Barilaro sfiora l’incrocio dei pali; al 37’ Scotini lancia Barilaro, cross sul secondo palo per Cottini che realizza di testa. Nella ripresa mister Giacometti opera subito due cambi e sono proprio i nuovi entrati a confezionare il 2-1: siamo all’8’, corner di Corazzi, mischia in area, Campagnacci in semirovesciata schiaccia in rete. Tre minuti più tardi arriva il tris: retropassaggio al portiere che scivola, Maccioni recupera la palla sulla linea di fondo ed entra in porta indisturbato. Ma la sfida non finisce qui. Al 14’, infatti, ecco la doppietta di Senghor, il quale, con un colpo di testa, firma il 3-2 che di fatto tiene aperto il match fino all’ultimo.

m. g.