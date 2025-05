Camillo Tavernelli rinnova con l'Arezzo fino al 2028, allontanati i corteggiatori

Camillo Tavernelli resta in amaranto. L’esterno offensivo ha prolungato il suo contratto con l’Arezzo, in scadenza a giugno 2026, fino al 2028, di fatto allontanando, così, eventuali corteggiatori sul mercato. Lo ha annunciato la società amaranto con un comunicato, sottolineando "la volontà reciproca di proseguire un percorso fatto di impegno, crescita e appartenenza".

Arrivato durante gli ultimi giorni di mercato della scorsa estate dalla Casertana, il tifernate classe 1999 ha collezionato 39 presenze tra campionato, coppa e playoff, segnando 7 gol e realizzando 8 assist. Deciso cambio di passo con l’arrivo dell’allenatore ex Ascoli, che lo ha sempre schierato titolare quando è stato a disposizione. Nelle ultime tredici giornate di campionato, Tavernelli ha ripagato la fiducia con 4 gol e 5 assist.

In attesa di capire il prossimo futuro di Pattarello, su cui sembra essersi fatto avanti il Padova fresco di promozione in B, l’Arezzo blinda l’altro esterno titolare del tridente e uno dei giocatori più convincenti dell’ultima fase di stagione. Il prossimo a rinnovare dovrebbe essere il centrocampista Jacopo Dezi. Rinnovo anche per Bricca fino al 2027.