Camillo Tavernelli rinnova fino al 2028: pilastro del progetto per la serie B

di Andrea Lorentini

Il suo rinnovo è stato il primo tassello della nuova stagione. Camillo Tavernelli (nella foto) sarà uno dei punti fermi e di forza del nuovo che tenterà l’assalto alla serie B.

L’esterno ha prolungato il contratto fino al 2028, chiudendo la porta a possibili corteggiatori. Sarà uno dei pilastri al centro del progetto insieme ai vari Trombini, Chiosa, Guccione e Ravasio.

"Allungare il mio rapporto con questo club è stata la naturale conseguenza di una buona stagione sul piano personale e di un buon finale di campionato della squadra – racconta Camillo – Mi ha fatto piacere sentire la fiducia della società e anche da parte mia c’è sempre stata la volontà di proseguire con questa maglia". Sette gol e 8 assist i numeri dell’esterno di Città di Castello che ha trovato la sua dimensione e continuità di prestazioni con l’arrivo di Bucchi.

"Il mister è un valore aggiunto – sottolinea – Quando è arrivato ci ha dato un’identità e una mentalità sulla quale dobbiamo costruire la prossima stagione. Abbiamo un ottimo feeling – precisa – e nel rinnovo la sua presenza ha pesato nel senso che con lui riesco ad esaltare le mie qualità. Nel suo gioco gli attaccanti esterni hanno la possibilità di incidere e questo è molto importante".

Lo stesso allenatore ha dichiarato che la firma di Tavernelli ha dato ulteriore credibilità al progetto ambizioso che ha in mente l’.

"Lo ringrazio per le sue parole. Vogliamo essere protagonisti nel prossimo campionato".

L’eliminazione anticipata dai playoff ha, però, sporcato un pò il finale...

"Siamo tutti consapevoli che potevamo fare di più e meglio contro la Vis Pesaro, ma al tempo stesso quella sconfitta deve essere una lezione per farci capire cosa non sbagliare l’anno prossimo se vogliamo essere competitivi per le posizioni di vertice". L’obiettivo dichiarato del presidente Manzo è la serie B, vero?

"Ci proveremo, ma non sarà facile. Ci attende un girone difficile. Vediamo alla fine quali avversarie avremo, ma come già quest’anno il nostro raggruppamento è stato quello più tosto. Avremo il vantaggio di partire con un gruppo collaudato e che conosce la mentalità e cosa vuole l’allenatore".

Non può mancare un riferimento a Pattarello, per certi versi il suo gemello sulla fascia opposta, entrambi decisivi e centrali nel 4-3-3 di Bucchi.

Se il matrimonio di Tavernelli con l’ proseguirà. il futuro del numero 10 è tutto da scrivere anche perchè in ballo ci sono due proposte interessanti che riguardano il fantasista.

"Emiliano è un top player per la serie C – conclude Tavernelli – Ha numeri incredibili ed è un giocatore fortissimo. Se restare o meno è una questione che riguarda lui e la società. Quello che posso dire è che se sarà ancora noi noi saremo felicissimi, in caso contrario resterà un bel legame". Su Pattarello ieri sera è intervenuto il presidente Manzo: "Se il giocatore mi dirà che vuole andare via, alla giusta cifra lo farò andare. Con la nostra giusta offerta e giusta ambizione, penso che lui resterà. Cosa potrebbe sperare di più che vincere la C ad ? Ci servono 7/8 giocatori, faremo di tutto per prenderli".