Camp estivo "Allena il tuo futuro": opportunità per giovani calciatori a Cavriago

Lo slogan è chiaro e diretto: "Allena il tuo futuro". Un mese, quello di luglio, durante il quale calciatori dai 12 ai 20 anni hanno possibilità di affinare la tecnica individuale e di prepararsi fisicamente al meglio per l’inizio della nuova stagione.

L’idea è di Soufian Kessabi, 35 anni, una buona carriera da calciatore nei Dilettanti, un passato come collaboratore del notissimo agente Andrea D’Amico e oggi a caccia di giovani talenti.

"Non è una novità assoluta nel panorama calcistico - spiega Kessabi, laureato in Business dello Sport a Oxford - ma nella nostra provincia siamo tra i primi a offrire questo tipo di servizio. Il camp è rivolto sia a calciatori dilettanti sia a coloro che militano in club professionistici. Con il nostro staff, diretto da Diego Liso, che ha il patentino Uefa B e quest’anno ha allenato l’Under 14 della Reggiana, diamo una mano ai giovani calciatori non solo a insegnare o affinare tecnica e tattica, ma pure a migliorare gli aspetti coordinativi".

La location è il parco dello sport di via Bassetta a Cavriago. "Dove ci aspetta un campo in erba che sembra un biliardo - dice Kessabi - Questo grazie al Celtic Cavriago, con cui collaboriamo in questa iniziativa. È una società che da sempre ha come obiettivo la crescita del settore giovanile: dal punto di vista sportivo e sociale. Nel club del presidente Andrea Scarabelli le parole d’ordine sono rispetto ed educazione. Per questo il matrimonio con il Celtic è venuto spontaneo".

Il camp partirà il 30 giugno e si chiuderà il primo agosto. Gli allenamenti si svolgeranno al mattino dalle 8,30 alle 12,30 in gruppi al massimo di otto ragazzi per ogni allenatore. "Ma nel pomeriggio ci sarà la possibilità di allenarsi singolarmente. Il costo del camp è di 95 euro per una settimana, con la cifra che si abbassa per coloro che decidono di fare tre o cinque settimane. C’è anche la possibilità di pranzare".

Per informazioni e iscrizioni: 347.0420486 (whatsapp) oppure mail a: allena.iltuofuturogmail.com