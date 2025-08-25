Campagna abbonamenti e giovanili. Superate le 600 tessere. Under 19: c’è il calendario

Si apre oggi la penultima settimana della campagna abbonamenti che nelle prime settimane tra rinnovi e vendita libera ha superato le 600 unità. C’è tempo infatti fino al prossimo 4 settembre, tre giorni prima dell’esordio casalingo contro il Tau Altopascio di domenica 7. L’abbonamento, che quest’anno vale anche per la prima squadra femminile, si può acquistare infatti entro e non oltre il giovedì antecedente alla prima gara interna della stagione. Per questa seconda fase i prezzi sono: Curva Guasparri 100 euro, ridotto 80, under12 25. Tribuna laterale intero 270 euro, ridotto 220, under12 65. Tribuna centrale intero 320, ridotto 270, under12 170. Tribuna d’onore intero 520, ridotto 420, under12 220.

Il campionato Juniores U19 prenderà inizio invece sabato 13 settembre alle 16. I ragazzi di mister Gill Voria inizieranno in casa con il Trestina e concluderanno il girone d’andata in trasferta a Grosseto. La seconda giornata sarà in casa dell’Orvietana, poi match interno con lo Scandicci e la trasferta di Cannara prima del derby col Poggibonsi valido per la quinta. Follonica Gavorrano, Terranova Traiana e Sansepolcro sono il trittico successivo. Alla nona sfida interna con il Pontedera, unico team di professionisti del girone. Alla decima giornata ci sarà il turno di riposo mentre al rientro in campo i giovani bianconeri saranno attesi dalla trasferta col Tuttocuoio. La 12esima giornata coincide col match contro il San Donato Tavarnelle mentre Foligno (13esima giornata) e Aquila Montevarchi sono il viatico all’ultimo match prima del giro di boa, in casa del Grosseto.