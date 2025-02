Campagna promozionale. Progetto ‘Un finale da vivere insieme’. Prezzi speciali per le ultime al Franchi

Per le ultime quattro partite casalinghe della stagione, la Robur ha lanciato la campagna promozionale ‘Un finale da vivere insieme’. I tifosi bianconeri potranno acquistare dei pacchetti a un prezzo speciale. Gli incontri sono Siena-Terranuova Traiana (15 marzo), Siena-Figline (30 marzo), Siena-Follonica Gavorrano (13 aprile), Siena-Ostiamare (27 aprile). I prezzi dei pacchetti (esclusa la prevendita di 1,50 euro). Curva: 20 euro intero, 16 ridotto. Tribuna laterale: 50 euro intero, 45 ridotto. Tribuna centrale: 100 euro intero, 90 ridotto. vip+hospitality: 150 euro intero, 130 ridotto (ridotto: over 65, donne, studenti universitari in possesso di badge, under 18, portatori di disabilità con certificato di invalidità dal 50 al 99 per cento). Attive anche delle promozioni. Nonno/a e nipote (over 60+under 18)-Genitore e figlio (adulto+under 18): curva 16 euro; tribuna laterale 45 euro; tribuna centrale 90 euro; vip+hospitality 130 euro. Famiglia (due adulti+due under 18): curva 30 euro; tribuna laterale 40 euro; tribuna centrale 90 euro; vip+hospitality 120 euro. I ‘games pack’ sono disponibili alla tabaccheria Il Chiasso Largo giovedì e venerdì dalle 9,30 alle 19; sabato dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19; domenica dalle 10 alle 13. Sede Fedelissimi: giovedì e venerdì dalle 21,30 alle 24 e domenica dalle 10 alle 13. ‘Dear Guest’, tutti i giorni dalle 10 alle 13,30 e dalle 14 alle 17.