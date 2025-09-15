Campagnola, che blitz!. Il Rolo affonda in casa

ROLO

2

CAMPAGNOLA

3

ROLO: Grigoli, Cabassi (23’ st Ziliani), Lo Bello, Bassoli (12’ st Grammatica), Pappaianni, Galli, Catellani (23’ st Quitadamo), Covili, Habib, Serroukh, Borghi (23’ st Pugliesi). A disp. Canuti, Lorenzini, Iodice, Petrolini, Boccaletti M. All. Bonini.

CAMPAGNOLA: Vlas, Calabretti (29’ st Cavicchioli), Marzi (1’ st Setti), Previato (29’ st Camillo), Cinelli, Vezzani, Montanari (1’ st Barilli), Esposito, Margotta, Zito, Angelillis (39’ st Consiglio). A disp. Vioni, Setti, Mora, Cavicchioli, Alberti, Boccaletti D. All. Manfredini.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

Reti: 2’ Calabretti (C), 25’ Cabassi (R), 31’ Habib (R); 2’ st Margotta (C), 40’ st Barilli (C).

Note: ammoniti Papaianni, Bassoli, Habib, Pugliesi (R), Cinelli, Calabretti, Margotta e Esposito (C).

Il Campagnola, in rimonta, si aggiudica i 3 punti nel derby col Rolo, muovendo così la classifica dopo 2 stop di fila. La squadra di Manfredini approccia al meglio il match e dopo 2’ è già in vantaggio: Vezzani, dalla bandierina, serve Marzi che fa da ponte per la splendida rovesciata di Calabretti che vale lo 0-1. Al 25’ il raddoppio: triangolazione Cabassi-Serroukh-Cabassi, con quest’ultimo che in diagonale non lascia scampo a Vlas, riequilibrando l’inerzia del match.

Al 31’ il Rolo sorpassa con un’altra azione pregevole, avviata dal solito Serroukh, rifinita dal tacco di Catellani per Habib, che di piatto non fallisce.

La ripresa. Gli ospiti impattano in avvio di ripresa: il neo entrato Barilli prova la conclusione su assist di Setti, la sfera colpisce Margotta che controlla e calcia a rete da posizione favorevole, non lasciando scampo a Grigoli. Al 53’ botta e risposta ai due lati del campo: Esposito calcia alto di poco, dall’altra parte Serroukh fa partire un tiro a giro che trova la risposta di Vlas. Il portiere del Campagnola salva il risultato al 72’ quando Covili calcia di prima intenzione dal limite, su azione di calcio d’angolo, mentre a 5’ dal termine è Barilli a scambiare con Margotta e ad insaccare il gol della vittoria, sfruttando anche la deviazione di un difensore avversario.