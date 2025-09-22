Campagnola, che tranvata!. Ne prende 6 dal Fiorenzuola

CAMPAGNOLA

1

FIORENZUOLA

6

CAMPAGNOLA: Vlas (23’ st Vioni), Calabretti, Setti (35’ st Mora), Vezzani, Marzi (35’ st Cavicchioli), Montanari, Esposito (41’ st Alberti), Barilli, Margotta, Zito, Previato (23’ st Angelillis). A disp. Camillo, Cinelli, Aurea, Consiglio. All. Manfredini.

FIORENZUOLA: Malagoli, Dellagiovanna (41’ st Benedetti), Macchioni, La Vigna, Varoli, Zucchini, Pertica (12’ st Caradonna), Pastiglione (12’ st Bandaogo), Piro (41’ st Censi), Scarlata, Morrone (22’ st Lori). A disp. Cantoni, Borrelli, Pinelli, Mancini. All. Araldi.

Arbitro: Delucca di Bologna.

Reti: 5’ rig. Zito (C), 15’ rig. Piro (F), 22’ Morrone (F), 41’ Macchioni (F); 25’ st Caradonna (F), 37’ st Piro (F), 46’ st Varoli (F).

Note: ammoniti Zucchini, Varoli, Morrone (F), Zito e Calabretti (C).

Pesante sconfitta del Campagnola, che rimedia un severo 6-1 interno per il Fiorenzuola, al termine di una gara dove i rosanero hanno giocato bene solo nei primi venti minuti, per poi crollare sotto i colpi dei piacentini.

L’avvio dell’undici di Manfredini è incoraggiante: Vezzani lancia Esposito, che salta il diretto marcatore e viene steso in area.

L’arbitro fischia il penalty che Zito trasforma con un tiro potente e angolato. La reazione ospite arriva al quarto d’ora ed è di nuovo una massima punizione a riequilibrare le sorti del match: fallo di Calabretti su Morrone, dal dischetto si presenta Piro che non fallisce. Il Fiorenzuola accelera e il Campagnola non riesce a reagire: al 22’ Macchioni mette a rimorchio per Morrone che, di piatto, trafigge Vlas, mentre prima dell’intervallo è lo stesso Macchioni a mettersi in proprio su lancio di Scarlata e a fare tris. Nella ripresa il poker è opera di Caradonna, che dal limite riceve da Bandaogo e manda la sfera all’incrocio, poi a 8’ dalla fine è Piro, con una splendida rovesciata a firmare l’1-5. C’è ancora spazio per una rete degli ospiti, la sesta, quando nel recupero Varoli riceve sul secondo palo e di testa batte Vioni.