Campagnola compra... gol. È tornato bomber Carlucci

Movimenti nei dilettanti, che tra l’altro domani sera si apprestano al turno infrasettimanale (nello specifico Eccellenza, i due gironi di Promozione e il girone D di Seconda categoria): ci sono tre novità per quanto riguarda nuovi volti inseriti in rosa. Partiamo dall’Eccellenza, col Campagnola che riabbraccia l’attaccante Matteo Carlucci (nella foto). Il classe 2001 era già in rosanero lo scorso anno, quando complessivamente siglò 21 gol. Poi quest’estate l’approdo al Colorno, in Promozione, ma il richiamo del Campagnola è stato forte e già domenica Carlucci ha rivestito la casacca rosanero numero 9 nella sconfitta per 2-1 col Calcio Zola, giocando 90 minuti. In Promozione, girone A, il colpo in difesa del Montecchio ha già lasciato il segno seppur nella sconfitta: esordio con gol domenica, infatti, per il centrale ex Vianese Luca Coli. L’esperto classe 1991 ha messo il suo nome nel tabellino nella sconfitta interna per 3-1 con la Langhiranese, giocando 90 minuti. Nel girone B, invece, una novità che riguarda i modenesi del Medolla/San Felice, ma il protagonista è un volto noto del panorama reggiano. Parliamo di Marco Guidone, che dopo il Terre di Castelli arriva appunto al Medolla. Il bomber navigato (39 anni) ha un ottimo passato tra i professionisti, tra cui ben 43 presenze condite da 12 gol con la maglia della Reggiana in Serie C, tra il 2016 e il 2017. Domenica, nell’1-1 sul campo della Virtus Camposanto, ha fatto l’esordio con la nuova casacca al minuto 80.

g.m.