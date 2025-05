Campagnola e Castellarano: pareggio 1-1, Campagnola avanza nei playoff di Promozione

CAMPAGNOLA

1

CASTELLARANO

1

CAMPAGNOLA: Vlas, Cavicchioli (39’ st Consiglio), Marzi, Previato (35’ st Mora), Camara, Vezzani, Camillo (19’ st Montanari), Barilli (10’ sts Chakir), Carlucci (2’ pts Jocic), Rivi, Ricciotti. A disp. Vioni, Fontanesi, Pedrazzoli. All. Manfredini.

CASTELLARANO: Lanzotti, Pacella (10’ sts Gazzini), Belfasti, Cavazzoli, Minutolo, Borghi, Lusoli, Saccani, Travagliati (2’ pts Colley), Ferrara (39’ pt Baldelli), Ficarelli (9’ sts Animah). A disp. Brevini, Longu, Guicciardi, Bertolani, Gazzini, Teneggi. All. Lodi Rizzini.

Arbitro: Siragusa di Modena.

Reti: 31’ st Lusoli (CAS), 41’ st Mora (CAM).

Note: espulsi Minutolo (CAS) al 7’ st per doppia ammonizione, Camara (CAM) al 15’ pts per doppia ammonizione e mister Manfredini (CAM) al 15’ sts per proteste. Ammoniti Previato, Ricciotti, Vlas (CAM), Cavazzoli, Belfasti e mister Lodi Rizzini (CAS).

Dura 10’ il sogno di un Castellarano ridotto in 10 da inizio ripresa di approdare alla finale dei playoff di Promozione. È il tempo che trascorre dal vantaggio di Lusoli, arrivato ad un quarto d’ora dalla fine su invenzione di Travagliati, e l’1-1 del subentrato Mora, quando il Campagnola ormai era ad un passo dall’eliminazione, con un tiro violento su cross di Marzi: i rosanero, poi, gestiscono i tentativi di sorpasso ospite nei supplementari e, grazie al miglior posizionamento in classifica, sfruttano il pari per passare il turno.