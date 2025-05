Campagnola e FalkGalileo: esordio nei play-off regionali di Promozione

Dopo aver trionfato nei rispettivi play-off di girone, continua l’avventura di Campagnola e FalkGalileo che stasera (ore 20.30) esordiscono nella fase regionale. Una stagione da incorniciare per i due club reggiani che hanno centrato anche la semifinale di Coppa, perdendo poi con la futura vincente. Per i rosanero lunga trasferta nel piacentino contro la Bobbiese, a lungo in testa nel girone A e beffata dai cugini della Pontenurese, in cui rientra da squalifica il forte centrale Camara, mentre mister Mattia Manfredini deve scontare l’ultimo giorno di stop. In palio l’accesso alla finalissima di domenica già fissata sul neutro di Sasso Marconi, anche se in Eccellenza sono già disponibili quattro posti per le semifinaliste dei play-off. In questo caso, la parità verrà decisa direttamente ai calci di rigore; dirige Clemente di Ravenna. Trasferta parmense per la FalkGalileo che rende visita al blasonato San Secondo, superato nello spareggio-promozione dal Noceto ai calci di rigore e poi trionfatore tre giorni sullo Sporting Fiorenzuola nella finale di girone. Il tecnico Genitoni deve rinunciare al guardiano Martignoni fermato per seconda ammonizione, così spazio all’altro estremo Marco Lanzi (foto), mentre è quasi certo il forfait del peperino Redo uscito malconcio dal derby vittorioso contro la Virtus Libertas nella finale play-off di domenica. Match affidato al modenese Stano e anche in questo caso il segno "X" farà scattare immediatamente i tifi dal dischetto. Chi la spunta avrà un piede e mezzo in Promozione, mentre tutte le perdenti dovranno incrociare le dita per eventuali posti liberi al piano superiore.

Il programmaPromozione. Semifinali play-off regionali: Bobbiese-Campagnola; Young Santarcangelo-Comacchiese. Prima categoria. Quarti play-off regionali: Maranello-Team Traversetolo; San Secondo-FalkGalileo; Bellaria Igea Marina-Reno Molinella; San Vittore-Galeazza.