Campagnola supera Sanmichelese 2-0 e avanza nei playoff regionali

SANMICHELESE 0 CAMPAGNOLA 2

SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Tardini (31’st Notari), Farina, Alicchi, Spezzani, Peddis, Manzini, Frimpong. A disp.: Paganelli, Casini, Doku, Ferrara, Rafrafri, Notario, Gorzanelli, Solla, Palladini. All.: Azzurro

CAMPAGNOLA: Vlas, Cavicchioli, Marzi, Previato, Parisi, Vezzani, Camillo (12’st Consiglio), Barilli (41’st Jocic), Carlucci (39’st Montanari), Rivi, Ricciotti (44’st Mora). A disp.: Vioni, Fontanesi, Pedrazzoli, Chakir, Vetere. All.: Manfredini

Arbitro: Clementi di Ravenna

Reti: Barilli al 25’st, Carlucci al 34’st.

Note: ammoniti Camilli, Carlucci e Mora

La stagione del Campagnola non finisce qui: i rosanero superano in trasferta la Sanmichelese nella finale playoff del girone B con un 2-0 maturato nel finale di gara e staccano il pass per le semifinali dei playoff regionali. Non si spegne il sogno Eccellenza, anzi: non ci sono certezze automatiche, ma con questo risultato la società si mette in una buona posizione negli eventuali ripescaggi della categoria superiore.

Il prossimo appuntamento, intanto, è già dietro l’angolo: si gioca mercoledì alle 20.30 sul campo della Bobbiese come da sorteggio avvenuto in settimana (in caso di parità nei 90’ sarà subito prevista la lotteria dei rigori per determinare chi accederà alla finale regionale; l’altra semifinale sarà Young Santarcangelo-Comacchiese).

A proposito di Bobbiese: i piacentini ieri hanno vinto 2-1 contro il Futura Fornovo Medesano (reti di Cloralio e Koci, in rimonta dopo lo 0-1 su rigore di Sutera).

Tornando al successo del Campagnola: rosanero corsari nel modenese con un uno-due micidiale firmato da Barilli e Carlucci.

Primo tempo intenso, ma senza vere occasioni da parte delle due. La ripresa riparte in equilibrio, ma come detto la fulminea doppietta rosanero indirizza la gara.