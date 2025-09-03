Campi "girevoli": fortemarmine al ‘Pedonese’. Il Camaiore il 14 settembre migra a Seravezza

Ci saranno alcune variazioni di campi per varie prossime partite delle nostre squadre versiliesi delle principali categorie dilettantistiche. Partiamo intanto dalla Serie D, campionato che inizia già domenica dopo il doppio antipasto di Coppa degli ultimi due weekend di agosto, dove il Camaiore giocherà la sua prima partita casalinga della nuova stagione domenica 14 settembre nella 2ª giornata di campionato sul sintetico del “Buon Riposo“ a Seravezza contro il Prato. Infatti al Comunale sono in corso i grossi lavori sul manto erboso. Per cui questa domenica nella 1ª giornata ci saranno Seravezza-Grosseto al “Buon Riposo“ e GhiviBorgo-Camaiore al “Bellandi“ mentre la successiva domenica la prima casalinga in D del Camaiore sarà appunto a Pozzi. Il gran ritorno della D al Comunale per i bluamaranto, crescita dell’erba permettendo, sarà nelle speranze alla 4ª giornata che sarà infrasettimanale (mercoledì 24 settembre) contro il San Donato Tavarnelle del ’Condor’ viareggino Vitaliano Bonuccelli.

In Eccellenza invece l’attesa più grossa è per rivedere dopo 7 anni il Viareggio allo stadio dei Pini: dovrebbe succedere, salvo imprevisti, domenica 28 settembre contro il Belvedere nella 3ª di campionato. Intanto questa domenica 7 settembre le zebre nel ritorno del primo turno di Coppa saranno ancora al Marco Polo Sports Center, alle 16, contro il Castelnuovo Garfagnana... provando a ribaltare il 4-1 dell’andata. Il Real Forte Querceta invece, dopo aver giocato nel suo “Necchi-Balloni“ domenica scorsa con la Massese nella prima di Coppa (finita 1-1), andrà domenica a Massa nel ritorno di Coppa, poi avrà la 1ª di campionato il 14 settembre fuori a Sesto Fiorentino mentre nella 2ª giornata in casa contro il San Giuliano domenica 21 settembre sarà sul sintetico del “Pedonese“ a Marina di Pietrasanta dato che al “Necchi-Balloni“ è iniziata la semina del campo.

Per questa stessa ragione anche l’altra realtà fortemarmina che ha come campo di casa il “Necchi-Balloni“ dovrà spostarsi in questo mese di settembre. Il Forte dei Marmi in Promozione ci giocherà ben tre partite al “Pedonese“ a Marina: quella di Coppa con il Montignoso di mercoledì 17 settembre e le due di campionato di domenica 14 settembre (1ª giornata col Montelupo) e di domenica 28 settembre (3ª giornata col Settimello).

Il Pietrasanta, che in casa gioca allo stadio “XIX Settembre“ (dove la semina sarà ad ottobre), al “Pedonese“ ci giocherà domenica 19 ottobre con il Casalguidi.