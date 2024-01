Campi per giocare. "Mercoledì Badesse. Stiamo valutando altre soluzioni»

La Robur giocherà la prossima partita al Berni di Badesse. In attesa degli step che consegneranno alla società di Simone Giacomini le chiavi dello stadio Franchi (il Comune, una volta rientratone in possesso, dovrà risistemare sia il terreno di gioco, che i locali interni) non sono però escluse soluzioni alternative. "Una decisione definitiva ancora non c’è – ha spiegato il diesse Simone Guerri –, l’unica certezza è che mercoledì saremo a Badesse, anche grazie al presidente Berni che si è attivato, insieme al Comune di Siena, per risistemare il terreno di gioco. Molto dipende dalle condizioni in cui sarà il campo. Stiamo comunque valutando altre possibilità, anche se alcune sono lontane. In tal caso saremmo dispiaciuti per i tifosi, capiamo le loro esigenze, ma giocare su un campo orribile mette a rischio la condizione fisica della squadra". "San Gimignano – ha proseguito il direttore –? Sì, è un’alternativa. Abbiamo provato anche con il mAnni di Colle, che sarebbe stato perfetto, ma purtroppo era impossibile conciliare gli impegni con la Colligiana: a noi servono certezze di quotidianità lavorativa. E giocare sempre di sabato sarebbe stato un vantaggio per gli avversari".