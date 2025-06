Campiglia: Francesco Regoli nuovo allenatore per il campionato di Seconda categoria

Tante le novità in casa Campiglia per il prossimo campionato di Seconda. A cominciare dal comparto tecnico, con l’approdo al timone di Francesco Regoli, trainerà senese dalle notevoli esperienze in campo dilettantistico. Regoli riceve il testimone da Francesco Bianchini, l’allenatore che ha legato il suo nome all’ascesa del Campiglia delle ultime stagioni agonistiche. Bianchini è adesso alla guida del Buonconvento: una separazione consensuale delle strade fra il mister poggibonsese e il sodalizio del territorio comunale di Colle di Val d’Elsa presieduto da Gianni Mannino (al centro nella foto, con il vice Francesco Nencini e con il direttore amministrativo Stefano Spinelli). Variazioni anche all’interno dello staff tecnico - il secondo di Regoli è ora Enrico Bersotti, mentre degli estremi difensori continuerà a occuparsi Simone Testella - e dell’organigramma. Nel ruolo di direttore generale è adesso Dario Faccin, mentre un veterano del calibro di Roberto Spinelli si dedica ai compiti di ds. Altre destinazioni per il portiere Federico Mandorlini, mentre fra gli esperti restano in forza al Campiglia sia Panariello che Mustone, insieme con Giannopolo e il goleador Zagami. Da rilevare gli ingressi dal Gracciano: arrivano al Campiglia il numero 1 Andreola e poi Salvadori e Hysenaj, oltre a Colibazzi e Cantini. Dal Pievescola ecco l’esterno Tonizzo e dal Pianella il centrocampista Masini. Attese anche le prestazioni in avanti di Spedale, reduce dai 24 gol messi a segno con la maglia del Pievescola e pronto adesso a cimentarsi con una realtà di serie superiore. "Un complessivo ringiovanimento in chiave futura, ma con l’ingresso di pedine comunque di valore", si spiega dal Campiglia. Sodalizio deciso a mettersi di nuovo in evidenza, anche dopo l’epilogo di un ciclo formidabile in materia di risultati e di aggregazione sociale. A tale proposito, previsto un ampliamento della base di addetti in virtù del contributo di giovani collaboratori del luogo. Paolo Bartalini