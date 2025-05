Campiglia sfida Reconquista San Piero a Sieve nella finale Intergirone dei play-off

Il Campiglia cerca un’altra impresa. Nella finale Intergirone dei play-off della Seconda categoria, la formazione allenata da Francesco Bianchini sfida la compagine della Reconquista San Piero a Sieve. Appuntamento alle 16, questo pomeriggio, allo stadio Gino Bozzi di Firenze. Sarà dunque il campo di gioco delle Due Strade, al Galluzzo, a svelare i connotati del club che potrà concorrere al salto in Prima, sulla base delle graduatorie che saranno stilate per le ammissioni alla serie superiore. La piccola realtà del territorio di Colle di Val d’Elsa, che fino a poche stagioni or sono partecipava ai campionati di calcio amatoriali, è decisa a giocarsi tutte le sue chance contro una compagine della Valdisieve che si annuncia assai temibile per le sue caratteristiche. Il team di Bianchini, dal canto suo, con una rosa tra giovani, veterani ed ex professionisti vuole contare anche sull’apporto dei tanti appassionati del paese pronti a sostenere i colori nel match decisivo in programma nel capoluogo regionale.