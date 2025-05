Campiglia trionfa nei play-off di Seconda Categoria contro Impruneta Tavarnuzze

CAMPIGLIA 3 IMPRUNETA 1

CASTELLINA IN CH. – Battendo in finale in rimonta l’Impruneta Tavarnuzze, il Campiglia si aggiudica sul neutro di Castellina in Chianti i play-off del girone E di Seconda. Altra impresa per la formazione allenata da Francesco Bianchini: partita da una posizione svantaggiosa è riuscita a imporsi nei riguardi delle favorite. Adesso l’attesa del Campiglia è per la sfida di domenica prossima con la Reconquista San Piero a Sieve: si giocherà su un rettangolo equidistante, tuttora da definire. Un Campiglia capace insomma di andare oltre ogni avversità. Anche ieri pomeriggio, visto che dopo neppure un minuto di gioco, dagli sviluppi di un corner, il team di Bianchini si è trovato sullo 0-1. Pronta comunque la replica: al 20’ ecco il pareggio con la firma di Casini. Una realizzazione che rappresenta un po’ la svolta della sfida, perché il Campiglia, dopo lo sbandamento in avvio, prende ancora più fiducia in virtù anche dell’incitamento del proprio appassionato pubblico. E al 10’ della ripresa, infatti, Cruciani capovolge le sorti del confronto con un tocco da sottomisura. L’Impruneta Tavarnuzze non ci sta, cerca il pareggio impegnando un Mandorlini bravo a ribattere colpo su colpo. Si giunge al 90’ e il direttore di gara concede sei minuti di recupero con l’Impruneta Tavarnuzze decisa a centrare un 2-2 destinato tuttavia a rimanere nei sogni. Proprio nel finale, un ben orchestrato contropiede permette a Zagami di siglare il tris archiviando il match in favore del Campiglia. Momenti concitati, poi, tra i componenti delle due squadre. Ne fa le spese D’Angelo del Campiglia, allontanato con il cartellino rosso. Espulsione pesante che comporterà la squalifica del giocatore per la gara dell’11 maggio. Per l’ambiente di Campiglia il cammino prosegue.

Paolo Bartalini