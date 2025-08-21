Campionati al via: le sfide del weekend, dalla A alla C, di toscane umbre e dello Spezia
Il programma della prima giornata di una stagione che si preannuncia appassionante
Firenze, 23 agosto 2025 – Tornano i campionati di calcio e ritorna la nostra focalizzazione sulle “nostre” squadre (toscane, umbre e lo Spezia) dalla Serie A alla Serie C. Come di consueto, metteremo programma e risultati di queste squadre.
SERIE A
Cagliari-Fiorentina (domenica 24 agosto, ore 18.30)
Atalanta-Pisa (domenica 24 agosto, ore 20.45)
SERIE B
Spezia-Carrarese (domenica 24 agosto, ore 19)
SERIE C
Perugia-Guidonia Montecelio 0-0
