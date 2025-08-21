Acquista il giornale
Campionati al via: le sfide del weekend, dalla A alla C, di toscane umbre e dello Spezia

Il programma della prima giornata di una stagione che si preannuncia appassionante

di Redazione Sport
21 agosto 2025
Le sfide del weekend

Firenze, 23 agosto 2025 – Tornano i campionati di calcio e ritorna la nostra focalizzazione sulle “nostre” squadre (toscane, umbre e lo Spezia) dalla Serie A alla Serie C. Come di consueto, metteremo programma e risultati di queste squadre. 

SERIE A

Cagliari-Fiorentina (domenica 24 agosto, ore 18.30)

Atalanta-Pisa (domenica 24 agosto, ore 20.45)

SERIE B

Empoli-Padova 3-1

Spezia-Carrarese (domenica 24 agosto, ore 19)

SERIE C

Arezzo-Forlì 1-0

Livorno-Ternana 1-0

Perugia-Guidonia Montecelio 0-0

Torres-Pontedera 1-0

Ascoli-Pianese 0-0

Rimini-Gubbio 0-1

