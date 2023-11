Campionati Provinciali. Avvio da sogno per la Certaldese

Otto vittorie in altrettante gare con oltre 5 reti di media a partita. Questo è lo strepitoso bottino della formazione Giovanissimi della Certaldese, che dopo otto giornate sta comandando a punteggio pieno il girone A del campionato provinciale di categoria. Un exploit che porta sicuramente le firme di mister Burgassi e del diesse Antonio Vezzosi. Il primo sta lavorando in maniera davvero proficua sul campo, con i ragazzi che mostrano continui miglioramenti gara dopo gara, sia a livello individuale che collettivo. Il secondo è stato l’artefice della costruzione di una ’rosa’ ancor più competitive rispetto alla scorsa stagione, con l’innesto di cinque ragazzi di grande valore come Matteo Marini, Raffaele Balici, Zakarya Bounklila, Edoardo Mazilu e Adam Boumarouan. Nuovi arrivi che si sono subito inseriti alla grande con la ’vecchia guardia’ capitanata da Cosimo Rosi. Nonostante un percorso netto i viola valdelsani hanno ancora solo 3 punti di vantaggio su Sancascianese, già travolta però 5-1 in casa, e Firenze Ovest, che affronteranno proprio oggi alle 17 a Peretola.

Simone Cioni