Campionati UISP. Premiati due capocannonieri valdarnesi

La settimana scorsa, in occasione della festa UISP, allo Stadio Città di Arezzo, sono stati premiati Giulio Crini dell’A.S.D. Neri e Andrea Postiglione della Cicogna, che hanno chiuso la stagione a pari merito come capocannonieri del girone C di Seconda Categoria UISP Arezzo. Entrambi hanno realizzato 22 reti, un bottino impressionante. Un dato che spicca ancora di più se si guarda a tutti gli altri gironi della UISP Arezzo: nessun altro capocannoniere, infatti, è riuscito a raggiungere quota 22 gol. Un risultato che conferma la straordinaria stagione di Crini e Postiglione, capaci di trascinare le rispettive squadre a suon di reti e di lasciare il segno nel campionato UISP di Seconda categoria.