Campionato di Eccellenza: Chiesanuova in attesa dei playoff, sfida tra Tolentino e Urbino

Finalmente domani tornerà il campionato di Eccellenza. Per molti ma non per tutti come recitava uno spot, perché il Chiesanuova riposerà proprio nell’ultimo turno. Anzi per i biancorossi la sosta rischia di prolungarsi ulteriormente se K-Sport Montecchio e Maceratese dovessero terminare appaiate e dunque sfidarsi nello spareggio, programmato in tal caso il 4 maggio. Un break snervante anche se rigenerante, Mobili infatti ha potuto recuperare Monaco, più Sbarbati e Carnevali. Domani il Chiesanuova conoscerà la rivale nei playoff, seconda partecipazione in due stagioni e sempre a conclusione di un torneo da medaglia di bronzo, terzo posto. "Ri-confermarsi era più difficile – ha affermato il tecnico – bravi tutti, iniziando dalla società. Siamo stati coerenti con quanto ci eravamo prefissati in estate e in generale la parola coerenza si sposa bene con il Chiesanuova". Per i playoff meglio sfidare il Tolentino o l’Urbino? "Molti ricordano la brutta sconfitta che abbiamo patito contro i cremisi nel girone di ritorno, ma all’andata avevamo vinto a casa loro. Con l’Urbino abbiamo vinto entrambi i match. Non lo so, chi sarà sarà. È bello potersi misurare contro le big. Serve a posizionarci sempre più in alto e a farci abituare a questo tipo di sfide".