Campionato di Eccellenza: Faenza sfida Mezzolara, Reno in lotta per la salvezza

È un finale thrilling, sia per la testa, sia per la coda quello che riservano le gare dell’ultima giornata di ‘regular season’ del campionato di Eccellenza in programma domani alle 16.30. In vetta non ci sono nostre rappresentanti, ma il Faenza è comunque coinvolto nel testacoda contro il Mezzolara, formazione che condivide con Pietracuta e Tropical Coriano la prima posizione. Nella lotta per non retrocedere, al ‘Nostini’ di Sant’Alberto, la Reno gioca uno ‘spareggio’ drammatico da ‘mors tua, vita mea’.

Reno-Gambettola. L’ipotesi è abbastanza remota, anche perché si dovrebbero concatenarsi altri 2 risultati di difficile realizzazione, ma, con una sconfitta, i padroni di casa potrebbero anche ritrovarsi in Promozione. La Reno, che ha rovinato tutto con un finale negativo (5 ko nelle ultime 6), è al terzultimo posto con 36 punti, in condominio col Faenza, ma deve tenere d’occhio proprio il Gambettola, 13° con 41 punti. Se la forbice dovesse allargarsi da 5 a 7 punti, il playout non si giocherebbe. A dire il vero, la Reno potrebbe fare la corsa pure sull’Osteria Grande, anch’essa a 41 punti, e impegnata a Pietracuta sul campo di una delle 3 reginette. Con un pareggio, la formazione di mister Ortolani si garantirebbe lo spareggio, da giocare in ogni caso in trasferta, al 99% contro lo stesso Gambettola, dal momento che il Sant’Agostino andrà sul velluto col Granamica.

Mezzolara-Faenza. È una domenica di speranze e di ipotesi quella dei manfredi. L’undici di mister Cavina proverà a fare risultato a Budrio contro la prima della classe, che però, con un successo, festeggerebbe la promozione in D. La salita è dunque durissima. L’ipotesi più verosimile, soprattutto in caso di ko, è il playout – da giocarsi con lo svantaggio del fattore campo – contro l’Osteria Grande.

Cava Ronco-Russi. I falchetti si sono brillantemente salvati e possono dunque giocare in scioltezza senza patemi, concentrandosi sui festeggiamenti per il centenario che avverranno sabato prossimo.

Massa Lombarda-Sanpaimola. Col pareggio di Sant’Agostino di domenica scorsa, i padroni di casa si sono messi al sicuro da ogni eventualità, conquistando la salvezza con un turno d’anticipo. Al ‘Dini e Salvalai’ sarà una passerella contro la miglior squadra dilettantistica della provincia.

Solarolo-Sampierana. Passerella anche all’Arboscelli dove il Solarolo festeggerà una brillantissima salvezza, ottenuta grazie ad un brillante girone di ritorno, contraddistinto da 13 risultati utili consecutivi.

Sugli altri campi: Granamica-Sant’Agostino, Medicina-Tropical Coriano, Pietracuta-Osteria Grande, Vis Novafeltria-Castenaso.