Campionato di Eccellenza: Nuovi Allenatori e Strategie per la Stagione 2024

In vista del prossimo campionato di Eccellenza che vedrà l’innesto di squadre provenienti dalla Serie D come Sangiovannese, Figline, Zenith Prato e Follonica Gavorrano, assieme alle neo promosse Belvedere, Sansovino e Camaiore, molte società sono già attive nel programmare la stagione.

Nel Signa 1914 dopo l’uscita del tecnico Scardigli non c’è stato alcun annuncio. Secondo indiscrezioni il direttore sportivo Alessio Nunziati dopo aver contattato alcuni profili contattati, in pole position ci sarebbe l’allenatore Alessandro Gambadori, ex Lastrigiana. A Montespertoli è stata riconfermata l’area tecnica: Luigi Sarti allenatore e da Niccolò Tanini come direttore sportivo.

La Lastrigiana per sostituire Grani e Gambadori ha ufficializzato Michel Cruciani, ex giocatore Sansovino nel ruolo di nuovo direttore sportivo e allenatore Davide Guasti (nella foto), che della Juniores è stato promosso in Prima squadra. Alla Rondinella dopo una stagione molto positiva sono stati riconfermati il diesse Alessio Mamma e l’allenatore Stefano Tronconi. Mamma è al lavoro per rimpiazzare la partenza del portiere Matteo Pecorai che dopo 6 campionati lascia il club biancorosso, mentre sta lavorando per riconfermare l’attaccante Alessandro Polo (15 gol). Nel Grassina il nuovo diesse Giorgio Rosadini è alla ricerca di un centravanti per sostituire l’uscita del bomber David Baccini.

In Promozione ecco le prime novità. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, il nuovo allenatore del Pontassieve è Maurizio Bonini ex Casentino Academy. Il presidente Sebastiano Giusti lo ha presentato insieme al riconfermato direttore sportivo Mattia Duradoni. Alla Rufina dopo la riconferma del diesse Paolo Banchi, è stata annunciata anche la riconferma dell’allenatore Luca Tognozzi.

