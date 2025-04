Campionato di Eccellenza: penultima giornata decisiva per promozione e playout

Dopo due settimane di sosta, domani alle 16.30 il campionato di Eccellenza manda in scena le gare della penultima giornata di regular season. Con 6 punti a disposizione, tutto è ancora in ballo in testa, per la promozione diretta, mentre in corda (Vis Novafeltria e Granamica già retrocesse) si decide la griglia per i playout, con 8 squadre coinvolte nei calcoli, non sempre agevoli ed immediati. Campo caldissimo è sicuramente il ‘Neri’ di Faenza, ma anche a Sant’Agostino, dov’è di scena il Massa Lombarda, la tensione sarà alta per la posta in palio.

Russi-Solarolo. La rivelazione Solarolo (8° posto con 45 punti e 13 risultati utili consecutivi) è già al sicuro. Al Russi invece, reduce da 3 vittorie consecutive, mancano 2 punti per la salvezza matematica, ma ne potrebbe bastare anche solo uno. L’incognita è determinata dalla sosta prolungata, che potrebbe aver rotto il ritmo dei falchetti.

Sanpaimola-Mezzolara. Al Buscaroli di Conselice, dove sono cadute Tropical Coriano e Pietracuta (ovvero seconda e terza della classe), gli ospiti, primi della classe ora a +2 sulle inseguitrici, si giocano in pratica la promozione. Per i padroni di casa, quinti a quota 47, è un match di prestigio, al termine di una stagione in crescendo.

Sant’Agostino-Massa Lombarda. È uno spareggio. I padroni di casa, tredicesimi a quota 38 in piena zona playout (all’ultima giornata affronteranno il Granamica già retrocesso), hanno 3 punti di ritardo dalla salvezza diretta. Un successo rimescolerebbe le carte, risucchiando anche il Massa Lombarda, che è a quota 42. Ai bianconeri, dal canto proprio, potrebbe anche andar bene un pareggio, ma poi dovranno fare punti fra 8 giorni in casa contro il Sanpaimola.

Faenza-Reno. Sfida da ‘mors tua, vita mea’. I padroni di casa sono al 16° posto con 33 punti e non possono perdere di vista il 13° posto, ora a -5. Se il distacco arriva a 7 punti, non si gioca il playout, e la retrocessione è diretta.

Dunque, ai manfredi serve solo vincere, anche perché, all’ultima giornata, ci sarà da far visita alla capolista Mezzolara, cui potrebbe non bastare il pareggio per festeggiare la promozione in D. Dal canto proprio, la Reno, che domenica scorsa si è complicata la vita perdendo in casa contro la Cava Ronco, è al 14° posto con 36 punti. I playout – benché con lo svantaggio del fattore campo al ritorno – sono alla portata, ma la squadra di mister Ortolani dovrà muovere la classifica, sia col Faenza, sia domenica prossima, in un altro scontro diretto drammatico contro il Gambettola.

Sugli altri campi: Castenaso-Pietracuta, Gambettola-Cava Ronco, Osteria Grande-Granamica, Sampierana-Medicina, Tropical Coriano-Vis Novafeltria.