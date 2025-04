Campionato di Eccellenza: sfide decisive nella giornata 32 tra tensione e adrenalina

Il campionato di Eccellenza manda in scena domani, alle 15.30, le gare della giornata n.32. Al termine della regular season mancano solo 3 giornate. Tensione e adrenalina un po’ su tutti i campi, soprattutto dopo le sorprese della precedente giornata.

Solarolo-Tropical Coriano. Con 12 risultati utili consecutivi la formazione di mister Assirelli, praticamente in salvo, è fra le protagoniste di questo scorcio di campionato. All’Arboscelli arriva una delle due capoliste, reduce dal tonfo casalingo col Russi. I padroni di casa (Menicucci squalificato) potranno giocare senza troppe pressioni e questo non è escluso che metta in difficoltà i riminesi. All’andata il Tropical vinse 1-0.

Granamica-Sanpaimola. L’undici di San Patrizio, che condivide col Solarolo il 7° posto a quota 44, può mettere il sigillo ad una stagione in crescendo. Dopo aver sconfitto la Vis Novafeltria penultima, di fronte si troverà infatti il già retrocesso Granamica, ultimo con 22 punti. All’andata finì 0-0.

Russi-Sampierana. Col petto gonfio per l’exploit di domenica scorsa in casa della capolista Tropical Coriano, i falchetti – decimi a quota 40, ovvero a +2 sulla zona playout – hanno la possibilità di mettere un altro mattoncino nella corsa alla salvezza diretta che, fino a qualche settimana fa, sembrava decisamente complicata. La formazione di mister Ferrario, che recupera il bomber Salomone da squalifica, sta puntando forte sulla fase difensiva (4 ‘clean sheet’ nelle ultime 5 giornate). All’andata la Sampierana vinse 3-2.

Massa Lombarda-Faenza. Punti che pesano come macigni per la salvezza. Sono quelli in palio nel derbissimo del ‘Dini e Salvalai’. Stanno meglio i padroni di casa, che, con 39 punti condividono l’11° posto con la Cava Ronco. La zona playout è tuttavia distante ad una sola lunghezza. I manfredi invece, privi dello squalificato Prati, pur essendo reduci da 5 risultati utili consecutivi, restano al 16° posto con 33 punti. Per garantirsi lo spareggio al playout non possono perdere ulteriore contatto dal 13° posto del Sant’Agostino, ora a -6. All’andata il Massa espugnò il ‘Neri’ 2-0.

Reno-Cava Ronco. L’exploit di domenica scorsa contro la capolista Mezzolara ha rilanciato l’undici di Sant’Alberto, che ora punta al bis casalingo. Quello del ‘Nostini’ è uno scontro diretto da far tremare i polsi. Il 14° posto della formazione di mister Ortolani con 36 punti lascia aperta la porta alla salvezza diretta, che dista 3 lunghezze, ovvero la posizione occupata proprio dai forlivesi. All’andata la Reno espugnò Forlì 2-1.

Sugli altri campi: Medicina-Castenaso, Mezzolara-Gambettola, Pietracuta-Sant’Agostino, Vis Novafeltria-Osteria Grande.