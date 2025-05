Campionato di Eccellenza: Ultimi 90 Minuti Decisivi per Promozioni e Retrocessioni

PERUGIA – Ultimi 90 minuti tutti da vivere nel campionato di Eccellenza con tutti i verdetti ancora da assegnare, eccezion fatta per la retrocessione matematica del Città di Castello.

Angelana-Ellera: con una vittoria i padroni di casa terrebbero accesa la fiammella della speranza di agganciare il Sansepolcro al primo posto. Dall’altra parte però c’è un’Ellera che vuole difendere il quinto posto.

Cannara-Città di Castello: dopo le due rinunce, i tifernati scenderanno di nuovo in campo allo Spoletini come fatto domenica scorsa contro il Tavernelle. Cannara che spera nel secondo posto a spese di Narnese e Angelana.

Castiglione del Lago-Pontevalleceppi: ultima chiamata per i lacustri che hanno un solo risultato a disposizione. Pontevalleceppi che, per salvarsi direttamente, deve sperare nelle sconfitte di Bastia e Tavernelle.

Olympia Thyrus-Terni Fc: derby che può valere solo per i padroni di casa, in ottica playoff, in caso di vittoria.

Pierantonio-Atletico Bmg: entrambe in campo con la salvezza in tasca.

Pietralunghese-Bastia: per sperare nei playoff la Pietralunghese deve vincere. Un successo vorrebbe dire salvezza matematica per il Bastia.

Tavernelle-Narnese: per salvarsi il Tavernelle deve vincere. Per provare ad arrivare prima la Narnese deve fare altrettanto.

Umbertide Agape-V.A. Sansepolcro: con un punto i biturgensi sarebbero in serie D. Un punto può bastare anche all’Agape purché non vinca il Castiglione del Lago. In caso di vittoria dei campionati da parte di Rovato e Giulianova, il Sansepolcro sarebbe promosso anche perdendo. Il verdetto al 15’ del secondo tempo.